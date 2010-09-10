Доставка посылки

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 449
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доставка посылки

Сообщение klonik » Вчера, 12:17

Добрый день. Как вы считаете, стоит ли пользоваться услугами компаний, которые помогают доставку делать в Крым из европейских интернет-магазинов? Было бы неплохо воспользоваться услугами какой-то одной организации.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Доставка посылки

Сообщение zevc » Вчера, 15:17

Почему бы и нет? Нужно ведь стремиться экономить семейный бюджет, скидки и акции просматривать – заказывать одежду, обувь и аксессуары для всей семьи в период распродаж. Мне понравилась доставка из магазина Экко в Крым, здесь https://box-bunny.ru/ecco-krim/ написано, сколько по времени она занимает и какова стоимость каждой посылки. Приятно порадовали демократичные цены и выгодные тарифы. Поэтому не получилось остаться в стороне от вашего сообщения, захотелось выступить экспертом и сразу проконсультировать, скинуть для удобства ссылку на сайт проверенной организации, которая успела себя хорошо зарекомендовать на рынке услуг.
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