Как на счет фотобудки для праздника?

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Как на счет фотобудки для праздника?

Сообщение Mukoll » Вчера, 20:52

Приветствую, друзья! Скоро в нашей семье будет праздник. Присутствовать будет достаточно много людей, в том числе и детей. Вот я и задумался, а не заказать ли такой интерактив, как фотобудку? На https://click-photo.ru/arenda-fotobudki/ подобных интересных решений хватает. Мне хочется услышать мнение тех, кто уже, быть может, сталкивался с подобными вещами :)
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