Как на счет фотобудки для праздника?
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Как на счет фотобудки для праздника?
Приветствую, друзья! Скоро в нашей семье будет праздник. Присутствовать будет достаточно много людей, в том числе и детей. Вот я и задумался, а не заказать ли такой интерактив, как фотобудку? На https://click-photo.ru/arenda-fotobudki/ подобных интересных решений хватает. Мне хочется услышать мнение тех, кто уже, быть может, сталкивался с подобными вещами
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