Новогодний корпоратив
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 565
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Новогодний корпоратив
Как вы со своими сотрудниками отмечаете корпоративы?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Новогодний корпоратив
Как и большинство корпоративом, конечно же собираемся сотрудниками в каком-нибудь ресторане и гуляем до полуночи. Второй вопрос, какой ресторан для этого выбрать, это уже куда сложнее, потому что в канун Нового года, достаточно много корпоративов. Так что я советую рассмотреть вот этот https://restoran-marino.ru/korporativy/ ресторан, а Москве. Как по мне такое место подходит для праздника любого формата. И еще хочу сказать, что здесь всегда рады гостям, а это очень приятно не так ли?
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