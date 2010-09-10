Новогодний корпоратив

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Новогодний корпоратив

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 12:15

Как вы со своими сотрудниками отмечаете корпоративы?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Новогодний корпоратив

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:19

Как и большинство корпоративом, конечно же собираемся сотрудниками в каком-нибудь ресторане и гуляем до полуночи. Второй вопрос, какой ресторан для этого выбрать, это уже куда сложнее, потому что в канун Нового года, достаточно много корпоративов. Так что я советую рассмотреть вот этот https://restoran-marino.ru/korporativy/ ресторан, а Москве. Как по мне такое место подходит для праздника любого формата. И еще хочу сказать, что здесь всегда рады гостям, а это очень приятно не так ли?
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