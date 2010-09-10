Офис в Москва-Сити

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Офис в Москва-Сити

Сообщение Companion » 07 дек 2021, 20:34

У нас молодая, но амбициозная компания. Чтобы держать свой имидж на уровне, решили мы арендовать офис в Москва-Сити. А реально ли это, есть ли там свободные офисы?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Офис в Москва-Сити

Сообщение Володя9 » 07 дек 2021, 20:45

Хотите поразить клиентов роскошью офиса? В Москва-Сити они наверняка не из дешёвых. Впрочем, Вы про это конечно же догадываетесь. А что касается поиска там свободного помещения под офис, то это не проблема. Вам хорошо бы заглянуть на портал moscowcitysale. Там точно найдёте то, что ищите.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Офис в Москва-Сити

Сообщение Алексеич » 24 дек 2021, 22:07

В аренду можно взять квартиру под офис. Не вижу проблемы.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Офис в Москва-Сити

Сообщение Laca » 24 дек 2021, 22:45

Действительно, такая услуга, как аренда квартиры в Москве https://m2.ru/moskva/nedvizhimost/snyat-kvartiru/ или в другом городе, вполне решит вашу проблему с площадью под офис. В случае длительной аренды вы можете рассчитывать даже на скидку, я так по ценам смотрела на М2, оно на самом деле получается выгодно.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Офис в Москва-Сити

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:30

А мне нужно буквально на пару часов забронировать рабочее пространство чтобы провести конференцию, есть варианты?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Офис в Москва-Сити

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 10:24

Вы можете сами эти варианты подобрать благодаря сервису iCowork и там забронировать на нужное время и дату подходящий для вашего мероприятия коворкинг. По-моему, в наше время этот вопрос более актуальный и востребованный особенно, поэтому его решение уж точно найдется.
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