Офис в Москва-Сити
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Офис в Москва-Сити
У нас молодая, но амбициозная компания. Чтобы держать свой имидж на уровне, решили мы арендовать офис в Москва-Сити. А реально ли это, есть ли там свободные офисы?
Re: Офис в Москва-Сити
Хотите поразить клиентов роскошью офиса? В Москва-Сити они наверняка не из дешёвых. Впрочем, Вы про это конечно же догадываетесь. А что касается поиска там свободного помещения под офис, то это не проблема. Вам хорошо бы заглянуть на портал moscowcitysale. Там точно найдёте то, что ищите.
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Re: Офис в Москва-Сити
В аренду можно взять квартиру под офис. Не вижу проблемы.
Re: Офис в Москва-Сити
Действительно, такая услуга, как аренда квартиры в Москве https://m2.ru/moskva/nedvizhimost/snyat-kvartiru/ или в другом городе, вполне решит вашу проблему с площадью под офис. В случае длительной аренды вы можете рассчитывать даже на скидку, я так по ценам смотрела на М2, оно на самом деле получается выгодно.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Офис в Москва-Сити
А мне нужно буквально на пару часов забронировать рабочее пространство чтобы провести конференцию, есть варианты?
Re: Офис в Москва-Сити
Вы можете сами эти варианты подобрать благодаря сервису iCowork и там забронировать на нужное время и дату подходящий для вашего мероприятия коворкинг. По-моему, в наше время этот вопрос более актуальный и востребованный особенно, поэтому его решение уж точно найдется.
Re: Офис в Москва-Сити
Не вижу проблем снять офис не в самом здании, а где-то рядом. Так дешевле в разы выйдет, а ремонт офисов http://razvitiee.com любой сложности могут в этой компании сделать. Вам из любого помещения конфетку сделают, что еще больше привлечет потенциальных клиентов.
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