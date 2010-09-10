скутер для рыбалки

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

скутер для рыбалки

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 12:54

Посоветуйте где можно приобрести недорогой скутер для рыбалки. В пределах 30 к грн.Муж хочет такой
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 566
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: скутер для рыбалки

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:44

Жене покупал скутер небольшой для поездок на дачу.С автобусами у нас в городе проблемы, вечно очереди , мест свободных нет, да и вообще неудобно ехать в объезд на участок. Взял недорогой скутер fada jog за 22.000 грн в https://ua-motors.com.ua/ , но это без доставки. Скутер легкий, удобный, и быстрый. Сейчас она каждые выходные ездит на дачу, поломок не было, состояние после года езды идеальное.
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