скутер для рыбалки
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скутер для рыбалки
Посоветуйте где можно приобрести недорогой скутер для рыбалки. В пределах 30 к грн.Муж хочет такой
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 566
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: скутер для рыбалки
Жене покупал скутер небольшой для поездок на дачу.С автобусами у нас в городе проблемы, вечно очереди , мест свободных нет, да и вообще неудобно ехать в объезд на участок. Взял недорогой скутер fada jog за 22.000 грн в https://ua-motors.com.ua/ , но это без доставки. Скутер легкий, удобный, и быстрый. Сейчас она каждые выходные ездит на дачу, поломок не было, состояние после года езды идеальное.
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