Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:11

Я отрыла отель, и теперь сижу, ломаю голову, как контролировать бизнес? С какими системами управления вам уже приходилось сталкиваться и куда именно стоит заглянуть в ближайшее время? Буду благодарна за советы.
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 451
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:05

Рекомендую остановиться на Bnovo. Вам понравится эта система управления бизнесом, потому что в ней есть все необходимые механизмы контроля и можно будет решать важные организационные вопросы онлайн. Здесь https://bnovo.ru/ на странице вам удастся ознакомиться с информацией теоретического плана, а потом останется урегулировать вопросы со специалистом и сразу можно будет начать тестировать систему управления. Если возникли трудности с организацией бизнеса, всегда нужно использовать дополнительные возможности разных сайтов и приложений для отслеживания.
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