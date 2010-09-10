Сообщение zevc » Сегодня, 11:11

Я отрыла отель, и теперь сижу, ломаю голову, как контролировать бизнес? С какими системами управления вам уже приходилось сталкиваться и куда именно стоит заглянуть в ближайшее время? Буду благодарна за советы.