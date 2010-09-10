Подскажите
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Подскажите
Я отрыла отель, и теперь сижу, ломаю голову, как контролировать бизнес? С какими системами управления вам уже приходилось сталкиваться и куда именно стоит заглянуть в ближайшее время? Буду благодарна за советы.
Re: Подскажите
Рекомендую остановиться на Bnovo. Вам понравится эта система управления бизнесом, потому что в ней есть все необходимые механизмы контроля и можно будет решать важные организационные вопросы онлайн. Здесь https://bnovo.ru/ на странице вам удастся ознакомиться с информацией теоретического плана, а потом останется урегулировать вопросы со специалистом и сразу можно будет начать тестировать систему управления. Если возникли трудности с организацией бизнеса, всегда нужно использовать дополнительные возможности разных сайтов и приложений для отслеживания.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Подскажите
Хорошая система управления. Жаль для управления проектами в моём бизнесе она не будет актуальна.
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