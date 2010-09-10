Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 471
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 10 дек 2021, 11:11

Я отрыла отель, и теперь сижу, ломаю голову, как контролировать бизнес? С какими системами управления вам уже приходилось сталкиваться и куда именно стоит заглянуть в ближайшее время? Буду благодарна за советы.
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 474
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 10 дек 2021, 12:05

Рекомендую остановиться на Bnovo. Вам понравится эта система управления бизнесом, потому что в ней есть все необходимые механизмы контроля и можно будет решать важные организационные вопросы онлайн. Здесь https://bnovo.ru/ на странице вам удастся ознакомиться с информацией теоретического плана, а потом останется урегулировать вопросы со специалистом и сразу можно будет начать тестировать систему управления. Если возникли трудности с организацией бизнеса, всегда нужно использовать дополнительные возможности разных сайтов и приложений для отслеживания.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Подскажите

Сообщение Зинаидушка » 22 фев 2022, 22:53

Хорошая система управления. Жаль для управления проектами в моём бизнесе она не будет актуальна.
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Подскажите

Сообщение DenisKot » 07 мар 2022, 16:44

Тоже думаю, какие лучше использовать программы для управления проектами.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Подскажите

Сообщение Laca » Сегодня, 10:51

DenisKot писал(а):Тоже думаю, какие лучше использовать программы для управления проектами.

Когда я выбирала программу для управления проектами, для меня важным моментом был простой и понятный интерфейс для всех участников, чтобы не пришлось тратить время на обучение. И так испытав возможности выбрала Ganttpro доска задач тут дополнительная возможность для планирования. Вы можете попробовать бесплатно, думаю, что вам эта система подойдёт идеально.
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