Музыка

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Музыка

Сообщение zevc » Сегодня, 12:01

Где можно послушать песни бесплатно? В социальных сетях сейчас вся музыка платная и поэтому, захотелось написать вам и поинтересоваться, с чего именно следует начать просмотр информации и куда заглянуть в первую очередь?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 451
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Музыка

Сообщение klonik » Сегодня, 15:17

Здравствуйте. Я была на вашем месте, просмотрела несколько разных сайтов, а потом остановилась на одной площадке с бесплатными песнями. Не верите, что такой можно найти в интернете? Вот здесь https://mp3uk.net собрана коллекция популярных песен разных исполнителей и поэтому, у меня не получилось остаться в стороне от сообщения, захотелось выступить экспертом в интересующем вопросе и поделиться ссылкой на сайт. Сохраняйте ссылку в закладки браузера, чтобы быть в курсе всех музыкальных событий. Мне гораздо больше нравится найти один сайт и регулярно его посещать.
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