Сервисный центр HTC в Москве
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Сервисный центр HTC в Москве
У меня недавно случилась катастрофа, сломался планшет, дело в том, что я его уронил в воду. Обратился в этот https://htc-servis.center/ сервисный центр HTC, ребята сразу же приехали и забрали планшет. Думал, что не отремонтируют, часто слышал, что утопленники не подлежат ремонту, но нет, планшет работе, как новый, а то жена мне уже скандал закатывала. Так нам еще и зарядное подарили, приятно удивлен такому сервису. Еще хочу отметить выдержку психическую сотрудников, я звонил в сервис каждый час, боялся, что ребята кинут)
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