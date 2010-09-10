Сервисный центр HTC в Москве

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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Сервисный центр HTC в Москве

Сообщение Anthonn » Сегодня, 13:05

У меня недавно случилась катастрофа, сломался планшет, дело в том, что я его уронил в воду. Обратился в этот https://htc-servis.center/ сервисный центр HTC, ребята сразу же приехали и забрали планшет. Думал, что не отремонтируют, часто слышал, что утопленники не подлежат ремонту, но нет, планшет работе, как новый, а то жена мне уже скандал закатывала. Так нам еще и зарядное подарили, приятно удивлен такому сервису. Еще хочу отметить выдержку психическую сотрудников, я звонил в сервис каждый час, боялся, что ребята кинут)
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