Строительство дома

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Строительство дома

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 15:01

По семейным обстоятельствам нужно срочно переехать загород. Но жена хочет дом, построенный с нуля, по ее идеям. Возможно ли быстро построить дом, с учетом того, что уже зима?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Строительство дома

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:57

Конечно возможно, мне кажется, в наше время нет ничего невозможного. Главное, обратиться к правильным людям, а не к мошенникам или еще к кому хуже. По поводу быстрого строительства, сейчас набирают популярность каркасные дома. Они относятся к быстровозводимым облегченным конструкциям. Вот, компания Родас как раз может обеспечить строительство каркасных домов. Они дешевле, потому что нет необходимости в глубоком монолитном фундаменте, есть возможность проводить строительные работы независимо от погодных условий в любое время года. Соответственно дом построится в разы быстрее.
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