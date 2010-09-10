Сообщение Алехандро Пенгер » 10 дек 2021, 15:01

По семейным обстоятельствам нужно срочно переехать загород. Но жена хочет дом, построенный с нуля, по ее идеям. Возможно ли быстро построить дом, с учетом того, что уже зима?