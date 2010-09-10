Покупка сантехники

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка сантехники

Сообщение klonik » Сегодня, 09:40

Добрый день. Хотелось бы заказать онлайн душевой комплект и набор от компании Swedbe. Можете выступить экспертами в вопросе и поделиться советами, какие торговые площадки в Питере предлагают доставку сантехники по городу?
Вернуться к началу
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 447
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка сантехники

Сообщение zevc » Сегодня, 10:10

Да, конечно. Я вспомнила, как сама просматривала многочисленные каталоги в интернете с сантехникой и потратила несколько часов времени впустую. Решила не проходить мимо вашего сообщения, обязательно поделиться ссылкой на сайт. Вот здесь https://latuno.ru/info/brands/swedbe/ на странице удастся выбрать душевой комплект и набор Swedbe самостоятельно, либо сразу позвонить по указанному номеру телефона и проконсультироваться со специалистом. В таких вопросах как выбор сантехники я совершенно ничего не понимала, поэтому решила прибегнуть к помощи профессионалов своего дела, и сразу после ответов менеджера сделала заказ онлайн.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость