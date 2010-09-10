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klonik Гость RZN.info Сообщения: 452 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Покупка сантехники Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 09:40 Добрый день. Хотелось бы заказать онлайн душевой комплект и набор от компании Swedbe. Можете выступить экспертами в вопросе и поделиться советами, какие торговые площадки в Питере предлагают доставку сантехники по городу? Вернуться к началу

zevc Гость RZN.info Сообщения: 447 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Покупка сантехники Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 10:10 Да, конечно. Я вспомнила, как сама просматривала многочисленные каталоги в интернете с сантехникой и потратила несколько часов времени впустую. Решила не проходить мимо вашего сообщения, обязательно поделиться ссылкой на сайт. Вот здесь https://latuno.ru/info/brands/swedbe/ на странице удастся выбрать душевой комплект и набор Swedbe самостоятельно, либо сразу позвонить по указанному номеру телефона и проконсультироваться со специалистом. В таких вопросах как выбор сантехники я совершенно ничего не понимала, поэтому решила прибегнуть к помощи профессионалов своего дела, и сразу после ответов менеджера сделала заказ онлайн. Вернуться к началу

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