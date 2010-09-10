Водопроводные трубы ПНД в Москве

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Водопроводные трубы ПНД в Москве

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 16:14

одскажите, чем же так хороши такие трубы? Стоит ли менять?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 569
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Водопроводные трубы ПНД в Москве

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:25

Трубы из пластика гораздо дешевле, это первое, так же достаточно легкие в монтаже и в обслуживании. Кроме этого, не подвержены коррозии, устойчивы к конденсату, и еще много преимуществ, которые Вы можете прочесть здесь https://optiplastic.ru/catalog/truby-dlya-vodosnabzheniya/ В этом интернет-магазине продаются трубы без наценок, выбрать можно любого размера.
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