сухой трансформатор

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

сухой трансформатор

Сообщение Яно4ка » Вчера, 18:25

Где можно заказать сухой трансформатор для преобразования энергии ? Сколько он будет стоить?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: сухой трансформатор

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 20:16

Использование сухих трансформаторов экономически выгодно. Ввиду их высокой пожаробезопасности трансформаторные пункты можно размещать максимально близко к потребителям электроэнергии. При этом значительно снижаются потери при передаче электроэнергии в сетях низкого напряжения. Покупали на производство  сухие трансформаторы , не скажу что дешево, но цену они свою оправдали через два года, теперь работают только в плюс.
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