сухой трансформатор
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сухой трансформатор
Где можно заказать сухой трансформатор для преобразования энергии ? Сколько он будет стоить?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 570
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: сухой трансформатор
Использование сухих трансформаторов экономически выгодно. Ввиду их высокой пожаробезопасности трансформаторные пункты можно размещать максимально близко к потребителям электроэнергии. При этом значительно снижаются потери при передаче электроэнергии в сетях низкого напряжения. Покупали на производство сухие трансформаторы , не скажу что дешево, но цену они свою оправдали через два года, теперь работают только в плюс.
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