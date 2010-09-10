Стандартные покрышки для Peugeot
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Стандартные покрышки для Peugeot
Еду в Минск и думаю там купить стандартные покрышки для Peugeot. Может кто в курсе где там цены выгоднее сейчас на них? Мне кажется там подешевле все.
Re: Стандартные покрышки для Peugeot
Ну я не сравнивал если честно. Я к брату сам ездил в Минск и там с ним нашли самый оптимальный вариант для своей машины. Кстати там есть и стандартные покрышки для Peugeot и аналоги https://autoset.by/shiny-dlya-peugeot/ Думаю посмотрев тут цены вы можете посмотреть сколько такие же шины у нас стоят. Но брат говорит что по их ценам тут все очень красиво. да и выбрать можно шины эконом класса для своей модели Пежо.
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