Стандартные покрышки для Peugeot

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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Стандартные покрышки для Peugeot

Сообщение Sotas » Вчера, 19:21

Еду в Минск и думаю там купить стандартные покрышки для Peugeot. Может кто в курсе где там цены выгоднее сейчас на них? Мне кажется там подешевле все.
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Стандартные покрышки для Peugeot

Сообщение Lionel » Вчера, 22:45

Ну я не сравнивал если честно. Я к брату сам ездил в Минск и там с ним нашли самый оптимальный вариант для своей машины. Кстати там есть и стандартные покрышки для Peugeot и аналоги https://autoset.by/shiny-dlya-peugeot/ Думаю посмотрев тут цены вы можете посмотреть сколько такие же шины у нас стоят. Но брат говорит что по их ценам тут все очень красиво. да и выбрать можно шины эконом класса для своей модели Пежо.
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