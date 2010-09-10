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zevc Гость RZN.info Сообщения: 448 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Мультиварка Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 14:47 Давно пора купить мультиварку, чтобы начать готовить диетические блюда на пару. Я поставила цель – избавиться о 5 кг к Новому году и пока уверенно к ней иду. Ознакомилась со статьями, которые посвящены данному виду бытовой техники и нашла тут полезное питание как выбрать и купить подходящую модель от популярного производителя. Компания куку предлагает всем и каждому воспользоваться своими услугами, сократив до минимума время на изучение отзывов и цен. Вы тоже привыкли всегда начинать просмотра каталогов и сравнивать стоимость, а потом уже только – решение принимать о выборе подходящей модели и её приобретении? Надеюсь, что отпишетесь и поделитесь своими размышлениями. Вернуться к началу

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