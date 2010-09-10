Домашнее решение
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 572
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Домашнее решение
Подскажите, где есть готовые домашние решения, где скачать в интернете?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 389
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Домашнее решение
Я уже несколько лет пользуюсь только одним сайтом, где и скачиваю ГДЗ онлайн Мне нравится, что все решения сделаны понятно и правильно, полностью развернутые. Все ответы сделаны учителями с хорошими знаниями. Но сильно не злоупотребляйте, просто подсматривайте ответы и само решение, но только, для того чтобы разобраться.
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