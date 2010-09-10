Домашнее решение

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 572
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Домашнее решение

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:54

Подскажите, где есть готовые домашние решения, где скачать в интернете?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Домашнее решение

Сообщение Наташа Швец » 38 минут назад

Я уже несколько лет пользуюсь только одним сайтом, где и скачиваю ГДЗ онлайн Мне нравится, что все решения сделаны понятно и правильно, полностью развернутые. Все ответы сделаны учителями с хорошими знаниями. Но сильно не злоупотребляйте, просто подсматривайте ответы и само решение, но только, для того чтобы разобраться.
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