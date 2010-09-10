Во что можно поиграть в 6 лет мальчику?

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Во что можно поиграть в 6 лет мальчику?

Сообщение Mukoll » 37 минут назад

Привет всем, ребята. Знаете, у меня подрастает сын, уже играет в простенькие игры, но постоянно хочет открывать для себя что-то новое. Как считаете, может показать ему какую то из этих игр https://onlineigry.net/detskie/detjam-6-let/ , или не стоит? Я вижу, что тут много действительно прикольных, веселых вариантов. Ему может понравиться :)
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