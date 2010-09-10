Во что можно поиграть в 6 лет мальчику?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Во что можно поиграть в 6 лет мальчику?
Привет всем, ребята. Знаете, у меня подрастает сын, уже играет в простенькие игры, но постоянно хочет открывать для себя что-то новое. Как считаете, может показать ему какую то из этих игр https://onlineigry.net/detskie/detjam-6-let/ , или не стоит? Я вижу, что тут много действительно прикольных, веселых вариантов. Ему может понравиться
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя