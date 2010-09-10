новогодний облом

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

новогодний облом

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 16:34

Рассчитывала на кредитные деньги, но банк в последний момент отказал. Не знаю за что теперь провести новый год, да и подарки нужно купить еще. Неделе можно занять денег до зп?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 573
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: новогодний облом

Сообщение Алексей Кобзарь » 16 минут назад

Выбирать кредитодателя нужно тщательно, чтобы быстрый заем без истории на карту не превратился в криминальную историю с коллекторами, проблемами с конфискацией залога, постоянными обращениями к вашим поручителям. Чтобы этого не произошло, обратитесь в микрофинансовую организацию - займ кз .Она  выдает быстрые займы онлайн на карту или наличными в   Казахстане и делает это успешно и лояльно для заемщиков.
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