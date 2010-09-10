новогодний облом
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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новогодний облом
Рассчитывала на кредитные деньги, но банк в последний момент отказал. Не знаю за что теперь провести новый год, да и подарки нужно купить еще. Неделе можно занять денег до зп?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 573
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: новогодний облом
Выбирать кредитодателя нужно тщательно, чтобы быстрый заем без истории на карту не превратился в криминальную историю с коллекторами, проблемами с конфискацией залога, постоянными обращениями к вашим поручителям. Чтобы этого не произошло, обратитесь в микрофинансовую организацию - займ кз .Она выдает быстрые займы онлайн на карту или наличными в Казахстане и делает это успешно и лояльно для заемщиков.
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