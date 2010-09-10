Полиуретановые футеровки
Полеты на тепловых аэростатах, парапланах. Авиация в Рязани.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Полиуретановые футеровки
Полиуретановые футеровки искал долго, но нигде не мог отыскать хорошего качества, либо цена слишком завышена была( Заказал футеровки тут https://www.polyurethane.pro/uk/products/futerovki/ Не пожалел, изготовили в кротчайшие сроки и учли все мои пожелания. В этой компании собственное производство, поэтому цены на прямую от производителя. Вдруг кому-то пригодится информация.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Воздухоплавание и авиация»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей