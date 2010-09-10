Полиуретановые футеровки

Полеты на тепловых аэростатах, парапланах. Авиация в Рязани.

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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Полиуретановые футеровки

Сообщение Anthonn » 15 минут назад

Полиуретановые футеровки искал долго, но нигде не мог отыскать хорошего качества, либо цена слишком завышена была( Заказал футеровки тут https://www.polyurethane.pro/uk/products/futerovki/ Не пожалел, изготовили в кротчайшие сроки и учли все мои пожелания. В этой компании собственное производство, поэтому цены на прямую от производителя. Вдруг кому-то пригодится информация.
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