Металлическая мебель для гаража
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Металлическая мебель для гаража
Совсем недавно оборудовал свое СТО, чтобы места было больше свободного и все инструменты находились в одном месте. Заказал всего за 5522 грн тумбу инструментальную https://alur-trade.com/promushlennaya-mebel-verstaki/tumby-instrumntalnye/ Качество металла порадовало и она очень вместительная. Теперь удобно работать.
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