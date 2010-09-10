Металлическая мебель для гаража

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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Металлическая мебель для гаража

Сообщение Anthonn » Сегодня, 14:09

Совсем недавно оборудовал свое СТО, чтобы места было больше свободного и все инструменты находились в одном месте. Заказал всего за 5522 грн тумбу инструментальную https://alur-trade.com/promushlennaya-mebel-verstaki/tumby-instrumntalnye/ Качество металла порадовало и она очень вместительная. Теперь удобно работать.
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