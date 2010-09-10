Проверить квартиру перед покупкой
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 574
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Проверить квартиру перед покупкой
Решили вот покупать квартиру, но дабы себя обезопасить хотим ее сперва проверить, как это сделать не подскажите ?
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