Проверить квартиру перед покупкой
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 574
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Проверить квартиру перед покупкой
Решили вот покупать квартиру, но дабы себя обезопасить хотим ее сперва проверить, как это сделать не подскажите ?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 390
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Проверить квартиру перед покупкой
Это отличное решение на мой взгляд, жаль, что не все об этом знают. Хотя вот проверить информация о доме по адресу можно с помощью сервиса Доминфо. Делают это по 27 базам на юрид. чистоту за 48 ч. А так же проверят квартиру и собственника по черным базам. На сайте сможете посмотреть примеры отчетов, а так же заказать проверку.
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