Проверить квартиру перед покупкой

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Проверить квартиру перед покупкой

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:43

Решили вот покупать квартиру, но дабы себя обезопасить хотим ее сперва проверить, как это сделать не подскажите ?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 390
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Проверить квартиру перед покупкой

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:33

Это отличное решение на мой взгляд, жаль, что не все об этом знают. Хотя вот проверить информация о доме по адресу можно с помощью сервиса Доминфо. Делают это по 27 базам на юрид. чистоту за 48 ч. А так же проверят квартиру и собственника по черным базам. На сайте сможете посмотреть примеры отчетов, а так же заказать проверку.
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