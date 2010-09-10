Проверить квартиру перед покупкой
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 578
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Проверить квартиру перед покупкой
Решили вот покупать квартиру, но дабы себя обезопасить хотим ее сперва проверить, как это сделать не подскажите ?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Проверить квартиру перед покупкой
Это отличное решение на мой взгляд, жаль, что не все об этом знают. Хотя вот проверить информация о доме по адресу можно с помощью сервиса Доминфо. Делают это по 27 базам на юрид. чистоту за 48 ч. А так же проверят квартиру и собственника по черным базам. На сайте сможете посмотреть примеры отчетов, а так же заказать проверку.
Re: Проверить квартиру перед покупкой
Я думаю, что изначально нужно выбирать и покупать квартиры на безопасных ресурсах.
Re: Проверить квартиру перед покупкой
Алексеич писал(а):Я думаю, что изначально нужно выбирать и покупать квартиры на безопасных ресурсах.
Вы правы, в этом нет сомнений. Я знаю сайт, где можно безопасно купить недвижимость, даже через онлайн-покупку. Речь идёт о сайте Квадратный Метр, тут самая большая база недвижимости Москвы и области, можно также купить недвижимость в других городах. Мне в ЖК Династия https://m2.ru/moskva/novostroyki/zhk-dinastiya-535/ нравится, может тут буду брать квартиру в рассрочку.
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