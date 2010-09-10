Как осушить котлован?
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Как осушить котлован?
Привет всем, дорогие мои. Задачу мне поставили не простую. Нужно разобраться с тем, как можно осушить строительный котлован. Как оказалось, уровень грунтовых вод куда выше, чем предполагали изначально. Вот и думаю теперь, что же с этим делать. Как вам идея обратиться в https://pompanasos.ru , друзья? Как я вижу из их портфолио, это не является какой то особенной проблемой.
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