Как осушить котлован?

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Как осушить котлован?

Сообщение Mukoll » 24 минуты назад

Привет всем, дорогие мои. Задачу мне поставили не простую. Нужно разобраться с тем, как можно осушить строительный котлован. Как оказалось, уровень грунтовых вод куда выше, чем предполагали изначально. Вот и думаю теперь, что же с этим делать. Как вам идея обратиться в https://pompanasos.ru , друзья? :) Как я вижу из их портфолио, это не является какой то особенной проблемой.
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