Компьютерные очки

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 392
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Компьютерные очки

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 16:50

Подскажите, сколько ориентировочно сейчас стоят очки для защиты зрения при работе за компьютером?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей