Компьютерные очки
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 392
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Компьютерные очки
Подскажите, сколько ориентировочно сейчас стоят очки для защиты зрения при работе за компьютером?
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