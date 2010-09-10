Компьютерные очки

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Компьютерные очки

Сообщение Наташа Швец » 20 дек 2021, 16:50

Подскажите, сколько ориентировочно сейчас стоят очки для защиты зрения при работе за компьютером?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Компьютерные очки

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:18

Привет, рекомендую посмотреть приблизительную стоимость, в этом каталоге https://luxoptica.ua/frames-and-lenses/es_op_tip_vid_opravy-blue-glasses/ , у них вполне нормальное качество, и цены оптимальные. Я у них брал себе защитные очки для компьютера, чтобы ходить в них на работу, и остался всем доволен. Глаза стали действительно меньше уставать и сохнуть. 
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