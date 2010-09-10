Оправа для очков

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 393
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Оправа для очков

Сообщение Наташа Швец » 20 дек 2021, 21:02

Как думаете, дорого будет фирменная модель стоить?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Оправа для очков

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 18:06

Советую вам заглянуть на этот сайт https://linza.com.ua/ru/frames/ , и посмотреть тут в каталоге цены. Я брал у них фирменную оправу, и по стоимости она обошлась вполне адекватно, еще и доставка бесплатная. Качеством я остался доволен, материал прочный, но при этом легкий, почти не чувствую их. Мне кстати помог вежливый консультант, с выбором нужной формы.
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