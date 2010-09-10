Оправа для очков
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 393
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Оправа для очков
Как думаете, дорого будет фирменная модель стоить?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Оправа для очков
Советую вам заглянуть на этот сайт https://linza.com.ua/ru/frames/ , и посмотреть тут в каталоге цены. Я брал у них фирменную оправу, и по стоимости она обошлась вполне адекватно, еще и доставка бесплатная. Качеством я остался доволен, материал прочный, но при этом легкий, почти не чувствую их. Мне кстати помог вежливый консультант, с выбором нужной формы.
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