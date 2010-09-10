Сообщение klonik » Сегодня, 12:47

Скажіть, чи доводилося комусь з вас продивлятися в інтернеті спочатку різноманітні сайти з популярними піснями, а вже потім обирати одну площадку для подальшої взаємодії? Сподіваюся, що відпишетеся та поділитися зі мною думками із цього приводу. Що скажете на це?