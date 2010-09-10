Офис в аренду в Москва Сити
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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Офис в аренду в Москва Сити
Можно ли в Москва Сити взять офис в аренду?
Re: Офис в аренду в Москва Сити
Конечно можно, это сделать без проблем, читайте тут есть вся подробная информация. И кстати, офисов есть 3 вида, коворкинг, отдельный готовый офис или же застройщик в бетоне. Но лучше уже точнее узнавать у риэлторов, они более детальную информацию смогут Вам дать.
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