Офис в аренду в Москва Сити

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Офис в аренду в Москва Сити

Сообщение Яно4ка » 23 дек 2021, 23:24

Можно ли в Москва Сити взять офис в аренду?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Офис в аренду в Москва Сити

Сообщение РусланР » 23 дек 2021, 23:33

Конечно можно, это сделать без проблем, читайте тут есть вся подробная информация. И кстати, офисов есть 3 вида, коворкинг, отдельный готовый офис или же застройщик в бетоне. Но лучше уже точнее узнавать у риэлторов, они более детальную информацию смогут Вам дать.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Офис в аренду в Москва Сити

Сообщение Laca » 25 янв 2022, 23:08

а мы вот подумываем купить себе офис
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Офис в аренду в Москва Сити

Сообщение Alisik » Вчера, 10:07

Как раз вот интересовалась, сколько стоит аренда квартиры в москве https://m2.ru/moskva/nedvizhimost/snyat-kvartiru/ тут нашла информацию в тему. Квартира просторная и при этом ее удобно было под офис оборудовать
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 589
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Офис в аренду в Москва Сити

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 13:04

А мне нужно буквально на пару часов забронировать рабочее пространство чтобы провести конференцию.
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