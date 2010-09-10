Офис в аренду в Москва Сити
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Офис в аренду в Москва Сити
Можно ли в Москва Сити взять офис в аренду?
Re: Офис в аренду в Москва Сити
Конечно можно, это сделать без проблем, читайте тут есть вся подробная информация. И кстати, офисов есть 3 вида, коворкинг, отдельный готовый офис или же застройщик в бетоне. Но лучше уже точнее узнавать у риэлторов, они более детальную информацию смогут Вам дать.
Re: Офис в аренду в Москва Сити
а мы вот подумываем купить себе офис
Re: Офис в аренду в Москва Сити
Как раз вот интересовалась, сколько стоит аренда квартиры в москве https://m2.ru/moskva/nedvizhimost/snyat-kvartiru/ тут нашла информацию в тему. Квартира просторная и при этом ее удобно было под офис оборудовать
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 590
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Офис в аренду в Москва Сити
А мне нужно буквально на пару часов забронировать рабочее пространство чтобы провести конференцию.
Re: Офис в аренду в Москва Сити
Так если вам нужно такое помещение для проведения конференции, почему вы не забронируете коворкинг, по-моему, в наше время этот вопрос более актуальный и востребованный особенно для проведения таких мероприятий. Попробуйте найти нужное вам пространство с помощью сервиса iCowork, там же есть возможность сразу его забронировать.
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