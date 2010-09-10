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Aota Гость RZN.info Сообщения: 48 Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12 бесплодие Цитата Сообщение Aota » Сегодня, 02:52 http://www.avapeter.ru/ занимаются лечением бесплодия. У них отличные специалисты, очень хорошее оборудование, в общем-то абсолютно всё на высоте и их лечение действительно стоит своих денег, главное там не обманывают как это делают везде. А в этой клинике только высокие оценки по рейтингу. Вернуться к началу

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