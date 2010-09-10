Курсы по продажам

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Курсы по продажам

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:35

Хочу своим сотрудникам купить обучение, есть на примете проверенные школы??
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 395
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Курсы по продажам

Сообщение Наташа Швец » 59 минут назад

Приветствую, я так же стараюсь не забывать про обучение своих сотрудников. Как раз сфера связана с продажами по телефону, и часто ребята допускают ошибки. Я приобрела полный курс для руководителя и менеджеров https://www.gd.ru/school/sales-academy/ . У каждого сотрудника есть доступ, проработали вместе ошибки. Эти курсы однозначно советую.
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