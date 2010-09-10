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Aota Гость RZN.info Сообщения: 49 Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12 здоровье Цитата Сообщение Aota » Сегодня, 15:25 недавно подсказали очень хороший медицинский центр https://ava-kazan.ru/ оказывается у них цены адекватные и много диагностического оборудования, что позволяет быстро определить суть проблемы. Не стоит затягивать если есть проблемы по здоровью потому, что неизвестно чем всё может закончиться по итогу, лучше бы хорошо естественно. Вернуться к началу

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