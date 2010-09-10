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zevc Гость RZN.info Сообщения: 450 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 14:18 Здравствуйте. У меня возникла проблема с поиском в интернете компании, которая занимается продажей и доставок оригинальных кружек по стране. Хочется дарить практичные и в то же время необычные подарки, которыми люди будут пользоваться каждый день. Заглянула сюда https://bezproblem.ru/catalog/tovary_dl ... 210410169/ и нашла подборки прикольных кружек, каждая из которых заслуживает внимания. Скажите, как часто вы сначала сравниваете цены в интернете, а потом решение принимаете о выборе и покупке кружек с доставкой по стране? Надеюсь, что отпишетесь, и мы обсудим эту тему в ближайшее время. Вернуться к началу

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