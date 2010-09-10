Сообщение osa » 03 дек 2014, 23:44

Чтобы всем было понятно, что происходит, представляю текст возражения на ходотайство защиты Бабаева о прекращении уголовного дела... Эти возражения судья отказалась принять... Заметьте - не мотивировано отказала В УДОВЛЕТВОРЕНИИ этих возражений, А ОТКАЗАЛА В ПРИНЯТИИ ИХ К РАССМОТРЕНИЮ И К ПРИОБЩЕНИИ В МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА!!! Итак, просвещайтесь: Возражение

на ходатайство подсудимого Бабаева А.А. о прекращении

уголовного дела в связи с истечением срока давности

привлечения к уголовной ответственности.



Я возражаю против удовлетворения ходатайства подсудимого Бабаева А.А. о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности по следующим основаниям:

В своём ходатайстве подсудимый Бабаев А.А. руководствуется общим правилом определения момента признания оконченным такого преступления, как мошенничество, полагая при этом, что срок давности привлечения к уголовной ответственности должен исчисляться с момента, когда денежные средства поступили в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться этими денежными средствами по своему усмотрению.

Между тем, применительно к ст. 159.4 УК РФ, по которой подсудимому Бабаеву А.А. предъявлено обвинение, обязательным условием для признания преступления оконченным необходима ещё и возможность констатации неисполнения виновным договорного обязательства, которая возникает только после истечения установленного срока его исполнения.

В пункте 1.3.4 Обзора судебной практики по применению Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии» содержится указание:

«… Обратить внимание судов на то, что основанием для квалификации содеянного по ст. 1594 УК РФ является не только совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, но и его сопряжённость с преднамеренным неисполнением договорных обязательств».

То есть, предъявить обвинение по ст. 159.4 УК РФ невозможно при отсутствии самого факта неисполнения договорного обязательства.

При определении же момента неисполнения договорного обязательства в рассматриваемом случае следует учесть, что сроки исполнения значительной части заключённых договоров заканчивались в 2011 году. Более того, наступление сроков исполнения всех без исключения договоров было изменено Рязанским арбитражным судом в связи с проведением процедуры банкротства ООО «ДВК».

Поскольку определение арбитражного суда Рязанской области о завершении конкурсного производства состоялось 7 июня 2011 года, и на этот момент обязательства не были исполнены надлежащим образом, из этого следует, что моментом окончания преступления, вменённого Бабаеву А.А., является 7 июня 2011 года.

При указанных обстоятельствах истечение шестилетнего срока привлечения Бабаева А.А. к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159.4 УК РФ наступит лишь 6 июня 2017 года.

В связи с изложенным прошу отказать подсудимому Бабаеву А.А. в его ходатайстве о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности и рассмотреть уголовное дело по существу.