Закрытие ДВК
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Re: Закрытие ДВК
Морозко, длительное отсутствие положительного финансового результата не является поводом к пессимизму... Если уж Вы не верите в наш успех, ошибочно полагая, что в моей стратегии отсутствует гибкость, если уж в Вас так категорично вселилось неверие в разумность борьбы с "системой", то, надеюсь, вы согласитесь с таким одним из моих убеждений, основанном как раз на пороках этой "системы":
Длящееся три года уголовное расследование, при всей своей вялости, тем не менее, собрало значительную доказательную базу, которая не позволит уже закрыть дело за отсутствием состава или события преступления. Вам ведь должно быть известно, что даже поняв свою ошибку, следствие никогда не берёт на себя ответственность прекращать дела по реабилитирующим обстоятельствам. И в этом следствию оказывают активную помощь прокуроры... Ведь это большая ответственность и тех, и других - длительное время незаконно осуществлять уголовное преследование! Значит - в самом худшем случае, дело может быть прекращено лишь в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Но ведь для нас главное - взыскать деньги... А подобное прекращение дела является прекращением по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть, если подозреваемые согласятся на это, то они тем самым признают себя виновными... А ведь в уголовном процессе потерпевшие подали гражданские иски... Уголовное дело будет прекращено, а гражданская материальная ответственность останется, да и приобретёт силу. И срок исковой давности уже не будет применён... Другое дело - как команда "Вы -увы" воспользуется моим разъяснением...
Длящееся три года уголовное расследование, при всей своей вялости, тем не менее, собрало значительную доказательную базу, которая не позволит уже закрыть дело за отсутствием состава или события преступления. Вам ведь должно быть известно, что даже поняв свою ошибку, следствие никогда не берёт на себя ответственность прекращать дела по реабилитирующим обстоятельствам. И в этом следствию оказывают активную помощь прокуроры... Ведь это большая ответственность и тех, и других - длительное время незаконно осуществлять уголовное преследование! Значит - в самом худшем случае, дело может быть прекращено лишь в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Но ведь для нас главное - взыскать деньги... А подобное прекращение дела является прекращением по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть, если подозреваемые согласятся на это, то они тем самым признают себя виновными... А ведь в уголовном процессе потерпевшие подали гражданские иски... Уголовное дело будет прекращено, а гражданская материальная ответственность останется, да и приобретёт силу. И срок исковой давности уже не будет применён... Другое дело - как команда "Вы -увы" воспользуется моим разъяснением...
Re: Закрытие ДВК
т.е. теперь Ваша цель - дождаться прекращения дела по нереабилитирующим основаниям? А за счет каких средств предполагается исполнение гражданских исков? Очевидно же, что к такому исходу обвиняемые (или кто они там будут) будут готовы матерально.
Re: Закрытие ДВК
Нет, Морозко, дожидаться - не моя цель. Я описал один из нескольких КРАЙНИХ вариантов.
Re: Закрытие ДВК
Печально, но суд первой инстанции отказал в иске к ликвидатору ООО "ДВК"
Пока только резолютивная часть решения. 14 числа решение будет изготовлено в окончательной форме, тогда и обсудим причину отказа...
Пока только резолютивная часть решения. 14 числа решение будет изготовлено в окончательной форме, тогда и обсудим причину отказа...
Re: Закрытие ДВК
Господин OSA, борьба продолжается (есть надежда наказать аферистов?) или ваши клиенты сдались, видя бесперспективность дальнейшей тяжбы, для себя?
Re: Закрытие ДВК
Ну как там успехи в суде?
Re: Закрытие ДВК
ОСА, почему молчим? Ваш статус, возможности и амбиции..., обязывают...!
Re: Закрытие ДВК
Длящееся три года уголовное расследование
Рязанская полиция сообщила, куда обращаться потерпевшим по уголовному делу «ДВК»
http://vidsboku.com/news/ryazanskaya-po ... u-delu-dvk
Пресс-служба УМВД на своем сайте в среду, 14 мая, обратилась к потерпевшим по уголовному делу фирмы «ДВК», где сообщила, что срок проведения следственных действий, направленных на окончание предварительного следствия, продлен до 9 августа 2014 года.
...
"полиция сообщает, что лица, которым настоящим преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред и не признанные до настоящего времени в установленном порядке потерпевшими, могут обратиться по адресу: Рязань, ул. Фирсова, д.12, к.1, тел.(4912)444-608 к руководителю следственной группы Мирохину Константину Юрьевичу."
Re: Закрытие ДВК
Чтобы всем было понятно, что происходит, представляю текст возражения на ходотайство защиты Бабаева о прекращении уголовного дела... Эти возражения судья отказалась принять... Заметьте - не мотивировано отказала В УДОВЛЕТВОРЕНИИ этих возражений, А ОТКАЗАЛА В ПРИНЯТИИ ИХ К РАССМОТРЕНИЮ И К ПРИОБЩЕНИИ В МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА!!! Итак, просвещайтесь: Возражение
на ходатайство подсудимого Бабаева А.А. о прекращении
уголовного дела в связи с истечением срока давности
привлечения к уголовной ответственности.
Я возражаю против удовлетворения ходатайства подсудимого Бабаева А.А. о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности по следующим основаниям:
В своём ходатайстве подсудимый Бабаев А.А. руководствуется общим правилом определения момента признания оконченным такого преступления, как мошенничество, полагая при этом, что срок давности привлечения к уголовной ответственности должен исчисляться с момента, когда денежные средства поступили в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться этими денежными средствами по своему усмотрению.
Между тем, применительно к ст. 159.4 УК РФ, по которой подсудимому Бабаеву А.А. предъявлено обвинение, обязательным условием для признания преступления оконченным необходима ещё и возможность констатации неисполнения виновным договорного обязательства, которая возникает только после истечения установленного срока его исполнения.
В пункте 1.3.4 Обзора судебной практики по применению Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии» содержится указание:
«… Обратить внимание судов на то, что основанием для квалификации содеянного по ст. 1594 УК РФ является не только совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, но и его сопряжённость с преднамеренным неисполнением договорных обязательств».
То есть, предъявить обвинение по ст. 159.4 УК РФ невозможно при отсутствии самого факта неисполнения договорного обязательства.
При определении же момента неисполнения договорного обязательства в рассматриваемом случае следует учесть, что сроки исполнения значительной части заключённых договоров заканчивались в 2011 году. Более того, наступление сроков исполнения всех без исключения договоров было изменено Рязанским арбитражным судом в связи с проведением процедуры банкротства ООО «ДВК».
Поскольку определение арбитражного суда Рязанской области о завершении конкурсного производства состоялось 7 июня 2011 года, и на этот момент обязательства не были исполнены надлежащим образом, из этого следует, что моментом окончания преступления, вменённого Бабаеву А.А., является 7 июня 2011 года.
При указанных обстоятельствах истечение шестилетнего срока привлечения Бабаева А.А. к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159.4 УК РФ наступит лишь 6 июня 2017 года.
В связи с изложенным прошу отказать подсудимому Бабаеву А.А. в его ходатайстве о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности и рассмотреть уголовное дело по существу.
на ходатайство подсудимого Бабаева А.А. о прекращении
уголовного дела в связи с истечением срока давности
привлечения к уголовной ответственности.
Я возражаю против удовлетворения ходатайства подсудимого Бабаева А.А. о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности по следующим основаниям:
В своём ходатайстве подсудимый Бабаев А.А. руководствуется общим правилом определения момента признания оконченным такого преступления, как мошенничество, полагая при этом, что срок давности привлечения к уголовной ответственности должен исчисляться с момента, когда денежные средства поступили в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться этими денежными средствами по своему усмотрению.
Между тем, применительно к ст. 159.4 УК РФ, по которой подсудимому Бабаеву А.А. предъявлено обвинение, обязательным условием для признания преступления оконченным необходима ещё и возможность констатации неисполнения виновным договорного обязательства, которая возникает только после истечения установленного срока его исполнения.
В пункте 1.3.4 Обзора судебной практики по применению Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии» содержится указание:
«… Обратить внимание судов на то, что основанием для квалификации содеянного по ст. 1594 УК РФ является не только совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, но и его сопряжённость с преднамеренным неисполнением договорных обязательств».
То есть, предъявить обвинение по ст. 159.4 УК РФ невозможно при отсутствии самого факта неисполнения договорного обязательства.
При определении же момента неисполнения договорного обязательства в рассматриваемом случае следует учесть, что сроки исполнения значительной части заключённых договоров заканчивались в 2011 году. Более того, наступление сроков исполнения всех без исключения договоров было изменено Рязанским арбитражным судом в связи с проведением процедуры банкротства ООО «ДВК».
Поскольку определение арбитражного суда Рязанской области о завершении конкурсного производства состоялось 7 июня 2011 года, и на этот момент обязательства не были исполнены надлежащим образом, из этого следует, что моментом окончания преступления, вменённого Бабаеву А.А., является 7 июня 2011 года.
При указанных обстоятельствах истечение шестилетнего срока привлечения Бабаева А.А. к уголовной ответственности по ч.3 ст. 159.4 УК РФ наступит лишь 6 июня 2017 года.
В связи с изложенным прошу отказать подсудимому Бабаеву А.А. в его ходатайстве о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности и рассмотреть уголовное дело по существу.
Re: Закрытие ДВК
Так же я полагаю, что неправильно квалифицированы действия Бабаева А.А. по ст. 159.4 УК РФ, как мошеннические действия, совершённые в сфере предпринимательской деятельности. На самом деле мошеннические действия совершены В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ!!! Являясь ЗАЁМЩИКОМ, Бабаев обманным путём присвоил денежные средства ИНЫХ КРЕДИТОРОВ (помимо банка)... А это деяние наказуемо по ст. 159.1 УК РФ и предусматривает лишение свободы до 10 лет!!! И суд вправе (и обязан) в таком случае возвратить дело прокурору для предъявления более тяжкого обвинения!!!
Re: Закрытие ДВК
А может быть нам опять обратиться в 1-му каналу? Как когда-то это кто-то сделал (программа ЖКХ) и обратить внимание прессы по этому делу... http://www.1tv.ru/faq/
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 июн 2015, 22:39
Re: Закрытие ДВК
Опять попытаются спустить все на тормозах.
У меня выплата должна была быть 1 ноября.
Приехал за деньгами.Денег не оказалось,проехал в главный офис.Офисы работали в штатном режиме,в главном-принимали людей на работу.Ничего не предвещало подвоха,успокоился,думаю, после праздника заеду. По договору деньги могут быть выплачены в течении 2 рабочих дней. 2, 3, 4 ноября выходные. 5 ноября от ДВК и след простыл-съехали с офисов, вывезли товар из магазинов в неизвестном направлении-ЭТО СПЛАНИРОВАННАЯ МОШЕННИЧЕСКАЯ АКЦИЯ, ПРОВЕДЕННАЯ ГРУППОЙ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ. Водитель,развозивший технику по магазинам на фургончике ДВК, приехал на работу 5 ноября,а работа исчезла.Выходные использовали,чтобы съехать.В Октябрьском РОВД заявление по горячим следам принимать не стали -не усмотрели преступления.В Советском РОВД,когда уже прошло время, чисто формально заявление приняли,без подробностей.И забыли...Не вызывали,не опрашивали.
Нормальный юрист сможет столько собак навешать на эту группу.Только юристов нормальных,видимо, в природе не существует,так крохоборы и пустобрехи одни.А правосудие оно понятно где.....
У меня выплата должна была быть 1 ноября.
Приехал за деньгами.Денег не оказалось,проехал в главный офис.Офисы работали в штатном режиме,в главном-принимали людей на работу.Ничего не предвещало подвоха,успокоился,думаю, после праздника заеду. По договору деньги могут быть выплачены в течении 2 рабочих дней. 2, 3, 4 ноября выходные. 5 ноября от ДВК и след простыл-съехали с офисов, вывезли товар из магазинов в неизвестном направлении-ЭТО СПЛАНИРОВАННАЯ МОШЕННИЧЕСКАЯ АКЦИЯ, ПРОВЕДЕННАЯ ГРУППОЙ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ. Водитель,развозивший технику по магазинам на фургончике ДВК, приехал на работу 5 ноября,а работа исчезла.Выходные использовали,чтобы съехать.В Октябрьском РОВД заявление по горячим следам принимать не стали -не усмотрели преступления.В Советском РОВД,когда уже прошло время, чисто формально заявление приняли,без подробностей.И забыли...Не вызывали,не опрашивали.
Нормальный юрист сможет столько собак навешать на эту группу.Только юристов нормальных,видимо, в природе не существует,так крохоборы и пустобрехи одни.А правосудие оно понятно где.....
Re: Закрытие ДВК
Добрый день. Существует федеральный фонд обманутых вкладчиков, из которого идут выплаты в размере денежных взносов. Но в реестре ООО"ДВК" нет. Не подскажете, как и когда может попасть в этот реестр ДВК?
Re: Закрытие ДВК
А с какого перепугу вы посчитали себя вкладчиком? Вы не вкладчик - вы обычный займодавец...
Re: Закрытие ДВК
"Нормальный юрист сможет столько собак навешать на эту группу.Только юристов нормальных,видимо, в природе не существует,так крохоборы и пустобрехи одни"... Отвечаю: Нормальный юрист, чтобы "навешать собак", должен изучить 300 томов дела о банкротстве и почти столько же томов уголовного дела! Вы представляли эти материалы нормальному юристу? Или этот нормальный юрист должен сам, по своей инициативе и безвозмездно проштудировать 600 томов по 250 страниц в каждом? Так что, уважаемый dmitrsm112, Вы и есть тот самый пустобрёх.
Re: Закрытие ДВК
В январе суд прекратил уголовное дело за давностью. Я обжаловал этот акт через своих представляемых и решение суда было отменено, а дело было возвращено прокурору. В сентябре уголовное дело вновь было прекращено постановлением следователя. Я вновь обжаловал этот акт. И вновь прекращение дела отменено прокурором и направлено следователю... И опять все потерпевшие успокоились... А необходимо ИЗУЧАТЬ материалы дела!!! В этих материалах "собаки зарыты", которых можно "навесить" на прокуроров и следователей! Но... все сидят на Ж... ровно... Или забудьте о своих пропавших деньгах, или шевелитесь!...
Re: Закрытие ДВК
Я в Туле живу, мне далеко ездить.
Re: Закрытие ДВК
Кому интересно (кто не может вернуть деньги, но хотя-бы хочет осложнить жизнь жуликам):
ООО "СК "РУССКАЯ КОРОНА", ИНН 7724017756 учредитель Ефимов Борис Павлович Номинальная стоимость доли (в рублях) 116500000, Ефимова Светлана Борисовна, Номинальная стоимость доли (в рублях) 40000000, Ген директор Ефимов Борис Павлович. Адрес этой конторы тоже очень известный ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ д.4А.
=====================
За каждую поездку с автовозала Центральный (и не только) этой конторе перепадает 20 руб. якобы за страхование жизни.
Полис не соответсвует Закону о страховой деятельности, налицо сговор между перевозчиком ООО "ПассажирСервис" и страховой компанией. Вам, обманутым вкладчиком ничего не надо делать, только написать заявление в Антимонопольный комитет о факте сговора. Когда будет много заявлений замять не удастся. В Туле кстати возможно эта компания тоже отметилась. По несоответствию полиса надо писать в ЦБ.
ООО "СК "РУССКАЯ КОРОНА", ИНН 7724017756 учредитель Ефимов Борис Павлович Номинальная стоимость доли (в рублях) 116500000, Ефимова Светлана Борисовна, Номинальная стоимость доли (в рублях) 40000000, Ген директор Ефимов Борис Павлович. Адрес этой конторы тоже очень известный ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ д.4А.
=====================
За каждую поездку с автовозала Центральный (и не только) этой конторе перепадает 20 руб. якобы за страхование жизни.
Полис не соответсвует Закону о страховой деятельности, налицо сговор между перевозчиком ООО "ПассажирСервис" и страховой компанией. Вам, обманутым вкладчиком ничего не надо делать, только написать заявление в Антимонопольный комитет о факте сговора. Когда будет много заявлений замять не удастся. В Туле кстати возможно эта компания тоже отметилась. По несоответствию полиса надо писать в ЦБ.
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