Сообщение zevc » Сегодня, 10:22

Добрый день. Я склонна переживать и накручивать себя, поэтому решила написать вам и поинтересоваться. Как перестать нервничать без повода и сделать свою жизнь проще? Буду благодарна за ответы и надеюсь, что вы поможете мне советами.