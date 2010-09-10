Я склонна переживать и накручивать себя

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 453
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Я склонна переживать и накручивать себя

Сообщение zevc » Сегодня, 10:22

Добрый день. Я склонна переживать и накручивать себя, поэтому решила написать вам и поинтересоваться. Как перестать нервничать без повода и сделать свою жизнь проще? Буду благодарна за ответы и надеюсь, что вы поможете мне советами.
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 457
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Я склонна переживать и накручивать себя

Сообщение klonik » Сегодня, 11:07

Знакомые эмоции, потому что мне самой пришлось просмотреть больше десятка сайтов в интернете со статьями по психологии. Если честно, то не было желания идти к психологу и платить деньги за приём – проще воспользоваться проверенными и надёжными советами из статей. Обратите внимание, здесь https://intrigue.dating/poleznye-sovety ... h-sovetov/ размещена инструкция и своего рода руководство к действию, которое подскажет, как перестать нервничать без повода. Сразу после прочтения 6 советов можно начать проверять каждый из них на деле. Важно жить сегодняшним днём и не закапываться в придуманные проблемы, стараться отпускать ситуацию и эмоции, которые накрыли с головой.
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