Я склонна переживать и накручивать себя
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Я склонна переживать и накручивать себя
Добрый день. Я склонна переживать и накручивать себя, поэтому решила написать вам и поинтересоваться. Как перестать нервничать без повода и сделать свою жизнь проще? Буду благодарна за ответы и надеюсь, что вы поможете мне советами.
Re: Я склонна переживать и накручивать себя
Знакомые эмоции, потому что мне самой пришлось просмотреть больше десятка сайтов в интернете со статьями по психологии. Если честно, то не было желания идти к психологу и платить деньги за приём – проще воспользоваться проверенными и надёжными советами из статей. Обратите внимание, здесь https://intrigue.dating/poleznye-sovety ... h-sovetov/ размещена инструкция и своего рода руководство к действию, которое подскажет, как перестать нервничать без повода. Сразу после прочтения 6 советов можно начать проверять каждый из них на деле. Важно жить сегодняшним днём и не закапываться в придуманные проблемы, стараться отпускать ситуацию и эмоции, которые накрыли с головой.
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