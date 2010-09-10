Как организовать рабочий процесс

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 453
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Как организовать рабочий процесс

Сообщение zevc » Сегодня, 10:27

Добрый день. Как организовать рабочий процесс, чтобы успевать как можно больше и меньше отвлекаться? Надеюсь, что вы отпишетесь и поделитесь своими советами и рекомендациями, чтобы мы могли дальше продолжить вести обсуждение этой темы.
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 457
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Как организовать рабочий процесс

Сообщение klonik » Сегодня, 11:16

Привет. Не так давно я сама просматривала в интернете сначала статьи на тему хронометража, а потом решила – пора применить эти советы на практике. Думаю, что вам обязательно нужно внимательно вот тут https://samka.co/samorazvitie/hronometr ... go-metody/ просмотреть информацию теоретического плана, а потом только начать работать над собой. Поначалу может быть тяжело, но потом вы обязательно втянетесь. Я вот когда работаю, стараюсь отложить телефон подальше и пять минут в чат отдыхать. Не поверите, но эта стратегия действительно рабочая и она помогает настроиться на достижение заветных результатов. Работу делаешь в спокойном темпе, никаких тебе нервов и переживаний по поводу дедлайнов.
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