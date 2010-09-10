Сообщение zevc » Сегодня, 10:27

Добрый день. Как организовать рабочий процесс, чтобы успевать как можно больше и меньше отвлекаться? Надеюсь, что вы отпишетесь и поделитесь своими советами и рекомендациями, чтобы мы могли дальше продолжить вести обсуждение этой темы.