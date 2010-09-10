Windows 10
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Windows 10
Как вы считаете, стоит ли пользоваться услугами незнакомых компаний, чтобы можно было купить Windows 10 онлайн? Надеюсь, что вы отпишетесь и поможете мне советами, с чего именно следует начать просмотр информации в интернете и на что нужно обратить особое внимание?
Re: Windows 10
Конечно, я всегда готова поделиться советами и рекомендациями. Не так давно просматривала условия сотрудничества на страницах разных сайтов компаний, которые занимаются продажей лицензированных продуктов. Решила воспользоваться услугами и помощью вот этой https://pcreality.net/product-category/ ... windows-10 площадки и вам советую внимательно прогуляться по сайтам, а потом уже только сформировать заявку и отправить её на рассмотрение и подтверждение специалисту. Хорошо, что можно все вопросы и нюансы организационного плана решать напрямую, не обязательно куда-то лишний раз идти и тем более, снова отправляться на поиски в интернете.
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Windows 10
Форумчане, а может кто в курсе как и с каких ресурсов качать драйвера для ноутов Microsoft ?
Re: Windows 10
Вероника Климова писал(а):Форумчане, а может кто в курсе как и с каких ресурсов качать драйвера для ноутов Microsoft ?
Ох, я вот буквально на прошлой неделе этими вопросами занимался и информацию в сети рыл. Увы не у кого было поинтересоваться, поэтому надеялся по сути только на себя. Но мои поиски всё таки не были тщетными, всё таки драйвера для ноутбуков Microsoft https://driverpack.io/ru/laptops/microsoft отыскал и теперь уже знаю что их качать можно очень просто. Уверен, что и у вас всё выйдет!
4 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Компьютеры, софт»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей