Часы

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Часы

Сообщение Fillana » Вчера, 19:44

Всем доброго дня! Мне нужен совет. Хочу купить красивые часы мужу в подарок, но я не особ в этом разбираюсь. Может дадите наводку что посмотреть? Бюджет - порядка 50 т.р. Что можно взять в Краснодаре на эти деньги?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Часы

Сообщение Raduznaya » Вчера, 21:34

А вы с брендом не определились еще? Если нет, то я рекомендовала бы вам обратить внимание на часы фирмы Тиссот. Это очень известные люксовые швейцарские часы и среди них как раз есть модели, которые прекрасно вписываются в ваш бюджет. Да вы сами посмотреть ассортимент в магазине Кроностайм. Там очень хороший выбор!
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