Часы
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Часы
Всем доброго дня! Мне нужен совет. Хочу купить красивые часы мужу в подарок, но я не особ в этом разбираюсь. Может дадите наводку что посмотреть? Бюджет - порядка 50 т.р. Что можно взять в Краснодаре на эти деньги?
Re: Часы
А вы с брендом не определились еще? Если нет, то я рекомендовала бы вам обратить внимание на часы фирмы Тиссот. Это очень известные люксовые швейцарские часы и среди них как раз есть модели, которые прекрасно вписываются в ваш бюджет. Да вы сами посмотреть ассортимент в магазине Кроностайм. Там очень хороший выбор!
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