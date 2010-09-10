Сообщение Fillana » Вчера, 19:44

Всем доброго дня! Мне нужен совет. Хочу купить красивые часы мужу в подарок, но я не особ в этом разбираюсь. Может дадите наводку что посмотреть? Бюджет - порядка 50 т.р. Что можно взять в Краснодаре на эти деньги?